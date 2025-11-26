Copelco entregó certificados a adultos mayores por su participación en un programa de inclusión digital

La Cooperativa Copelco realizó este miércoles por la mañana el acto de entrega de certificados a los adultos mayores que participaron de su programa de capacitación en inclusión digital. La iniciativa, orientada a brindar herramientas tecnológicas a personas mayores, tuvo una amplia convocatoria y culminó con el cumplimiento de todos los objetivos planteados.

Durante la capacitación, los asistentes recibieron formación en informática básica, uso de redes sociales, prevención de ciberdelitos y manejo de billeteras virtuales, entre otros contenidos esenciales para desenvolverse con mayor seguridad y autonomía en entornos digitales.

Desde la cooperativa destacaron el compromiso y la participación activa de los adultos mayores a lo largo de todo el proceso formativo, subrayando la importancia de continuar impulsando este tipo de programas que promueven la integración tecnológica y fortalecen la inclusión en la comunidad.

