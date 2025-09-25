Convocatoria: Inscripción al Registro Anual EVENTUAL para Maestra Jardinera en el Hospital “Dr. Aldo V. Maulú”

El Hospital Cutral Co – Plaza Huincul “Dr. Aldo V. Maulú” informa que se encuentra abierta la inscripción al registro anual eventual para cubrir el puesto de Maestra Jardinera, con tareas vinculadas a la estimulación psicomotriz de niños en jardín maternal.

📅 Fechas clave

Inscripción: ÚNICAMENTE el día 26 de septiembre de 2025 .

ÚNICAMENTE el . Revisión de documentación: 29 de septiembre de 2025 .

. Entrevistas: 02 de octubre de 2025.

📧 ¿Cómo inscribirse?

Enviar la documentación requerida en un (1) solo archivo en formato PDF al correo:

➡️ concursoshospitalcutralco@gmail.com

En el asunto del correo debe indicarse:

“Puesto – Apellido y Nombres”

(Ejemplo: Maestra Jardinera – González Ana)

🎯 Objetivo del puesto

Brindar apoyo profesional en actividades de estimulación temprana y psicomotriz en el jardín maternal del hospital.

📌 Requisitos EXCLUYENTES

Cumplir con los requisitos establecidos en el Título II – Capítulo I – Artículo 19° – Ingreso – incisos b); c); y d) del Convenio Colectivo de Trabajo vigente.

Poseer Título de Maestra Jardinera o Profesora de Jardín de Infantes , expedido por instituciones provinciales, nacionales o privadas con reconocimiento oficial.

, expedido por instituciones provinciales, nacionales o privadas con reconocimiento oficial. Presentar Curriculum Vitae.

Edad máxima: Mujeres: hasta 35 años Hombres: hasta 40 años

(En caso de superar la edad límite, se deberá acreditar años de servicio computables y reconocidos a efectos jubilatorios, según Ley 3476)

Domicilio acreditable por DNI en la localidad de Cutral Co – Plaza Huincul.

en la localidad de Poseer Certificado de Libre Deuda del Registro Provincial de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, disponible en:

https://safipro.neuquen.gov.ar

✅ Requisito PREFERENTE

Curso o capacitación relacionada con el puesto.

Para más información, se recomienda consultar con anticipación los requisitos del Convenio Colectivo de Trabajo vigente y asegurarse de cumplir con todas las condiciones excluyentes al momento de la postulación.