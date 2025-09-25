Convocatoria: Inscripción al Registro Anual EVENTUAL para Maestra Jardinera en el Hospital “Dr. Aldo V. Maulú”

El Hospital Cutral Co – Plaza Huincul “Dr. Aldo V. Maulú” informa que se encuentra abierta la inscripción al registro anual eventual para cubrir el puesto de Maestra Jardinera, con tareas vinculadas a la estimulación psicomotriz de niños en jardín maternal.
📅 Fechas clave
- Inscripción: ÚNICAMENTE el día 26 de septiembre de 2025.
- Revisión de documentación: 29 de septiembre de 2025.
- Entrevistas: 02 de octubre de 2025.
📧 ¿Cómo inscribirse?
Enviar la documentación requerida en un (1) solo archivo en formato PDF al correo:
➡️ concursoshospitalcutralco@gmail.com
En el asunto del correo debe indicarse:
“Puesto – Apellido y Nombres”
(Ejemplo: Maestra Jardinera – González Ana)
🎯 Objetivo del puesto
Brindar apoyo profesional en actividades de estimulación temprana y psicomotriz en el jardín maternal del hospital.
📌 Requisitos EXCLUYENTES
- Cumplir con los requisitos establecidos en el Título II – Capítulo I – Artículo 19° – Ingreso – incisos b); c); y d) del Convenio Colectivo de Trabajo vigente.
- Poseer Título de Maestra Jardinera o Profesora de Jardín de Infantes, expedido por instituciones provinciales, nacionales o privadas con reconocimiento oficial.
- Presentar Curriculum Vitae.
- Edad máxima:
- Mujeres: hasta 35 años
- Hombres: hasta 40 años
(En caso de superar la edad límite, se deberá acreditar años de servicio computables y reconocidos a efectos jubilatorios, según Ley 3476)
- Domicilio acreditable por DNI en la localidad de Cutral Co – Plaza Huincul.
- Poseer Certificado de Libre Deuda del Registro Provincial de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, disponible en:
https://safipro.neuquen.gov.ar
✅ Requisito PREFERENTE
- Curso o capacitación relacionada con el puesto.
Para más información, se recomienda consultar con anticipación los requisitos del Convenio Colectivo de Trabajo vigente y asegurarse de cumplir con todas las condiciones excluyentes al momento de la postulación.