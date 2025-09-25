25 septiembre, 2025 22:01
Convocatoria: Inscripción al Registro Anual EVENTUAL para Maestra Jardinera en el Hospital “Dr. Aldo V. Maulú”

El Hospital Cutral Co – Plaza Huincul “Dr. Aldo V. Maulú” informa que se encuentra abierta la inscripción al registro anual eventual para cubrir el puesto de Maestra Jardinera, con tareas vinculadas a la estimulación psicomotriz de niños en jardín maternal.

📅 Fechas clave

  • Inscripción: ÚNICAMENTE el día 26 de septiembre de 2025.
  • Revisión de documentación: 29 de septiembre de 2025.
  • Entrevistas: 02 de octubre de 2025.

📧 ¿Cómo inscribirse?

Enviar la documentación requerida en un (1) solo archivo en formato PDF al correo:
➡️ concursoshospitalcutralco@gmail.com

En el asunto del correo debe indicarse:
“Puesto – Apellido y Nombres”
(Ejemplo: Maestra Jardinera – González Ana)

🎯 Objetivo del puesto

Brindar apoyo profesional en actividades de estimulación temprana y psicomotriz en el jardín maternal del hospital.

📌 Requisitos EXCLUYENTES

  • Cumplir con los requisitos establecidos en el Título II – Capítulo I – Artículo 19° – Ingreso – incisos b); c); y d) del Convenio Colectivo de Trabajo vigente.
  • Poseer Título de Maestra Jardinera o Profesora de Jardín de Infantes, expedido por instituciones provinciales, nacionales o privadas con reconocimiento oficial.
  • Presentar Curriculum Vitae.
  • Edad máxima:
    • Mujeres: hasta 35 años
    • Hombres: hasta 40 años
      (En caso de superar la edad límite, se deberá acreditar años de servicio computables y reconocidos a efectos jubilatorios, según Ley 3476)
  • Domicilio acreditable por DNI en la localidad de Cutral Co – Plaza Huincul.
  • Poseer Certificado de Libre Deuda del Registro Provincial de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, disponible en:
    https://safipro.neuquen.gov.ar

✅ Requisito PREFERENTE

  • Curso o capacitación relacionada con el puesto.

Para más información, se recomienda consultar con anticipación los requisitos del Convenio Colectivo de Trabajo vigente y asegurarse de cumplir con todas las condiciones excluyentes al momento de la postulación.

