Convocan a vecinos a elegir el nombre de una nueva escultura en Plaza Huincul

La Municipalidad de Plaza Huincul lanzó una convocatoria abierta para que vecinos y vecinas propongan un nombre para la nueva escultura ubicada en el Paseo Artesanal del Parque de la Convivencia.

La obra fue realizada por el artista local Maxi Ferreiro en el marco del aniversario de la ciudad y está tallada íntegramente en madera con motosierra. La escultura representa símbolos vinculados a la identidad huinculense, como la actividad petrolera, el trabajo y la interculturalidad, incorporando detalles de la bandera mapuche y la bandera argentina.

La directora de Cultura, Romina Orellano, destacó que la iniciativa busca fortalecer el sentido de comunidad y permitir que la gente sea parte de la intervención artística en el espacio público.

Quienes quieran participar pueden solicitar el formulario a través del Instagram “Cultura Plaza Huincul” o comunicarse al 299-4097023. La convocatoria permanecerá abierta hasta la próxima semana.