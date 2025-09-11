Contradicción entre concejales por el cambio de horario en las sesiones

Durante la sesión del Concejo Deliberante, se generó un cruce entre los ediles a raíz de una propuesta presentada por el concejal Fabián Godoy, quien pidió modificar el horario de las reuniones semanales de los jueves y trasladarlas a las 19 horas, con el objetivo de fomentar una mayor participación de la comunidad.

La iniciativa no contó con el respaldo del concejal César Pérez, quien argumentó que en la mañana suele concurrir más público. “Ya hemos realizado sesiones en ese horario y no ha venido nadie, así que no veo motivos para el cambio”, expresó Pérez, solicitando además que el proyecto pase a comisión para un análisis más profundo.

A pesar de la postura en contra, tras la exposición de los argumentos el cuerpo deliberativo procedió a la votación. Con una amplia mayoría de 7 votos a favor y 1 en contra, se aprobó el cambio de horario de las sesiones a las 19 horas.