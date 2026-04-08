Conflicto en el EPAS: denuncian persecución laboral y advierten problemas en el sistema de agua

Trabajadores del EPAS llevan adelante medidas de fuerza en distintos puntos de la provincia, en el marco de un conflicto que incluye denuncias por persecución laboral, violencia de género y reclamos por deficiencias en el servicio.

En diálogo con este medio, el delegado Carlos “Churica” Muñoz confirmó que este miércoles se realiza una conferencia de prensa en Neuquén para visibilizar la situación que atraviesan trabajadores y trabajadoras del organismo. En paralelo, en Cutral Co se desarrolla una protesta frente a “La Copa”.

Muñoz explicó que uno de los principales puntos del conflicto es la situación de una directora obrera, quien —según denuncian— fue impedida inicialmente de participar en reuniones del directorio y ahora enfrenta una sanción con descuento salarial. “La ley es clara: los directores obreros deben participar y están liberados de funciones. Acá hay una persecución hacia la compañera y hacia la organización gremial”, afirmó.

Además, el dirigente sostuvo que detrás del conflicto hay cuestionamientos a la administración de recursos del organismo. “El 90% del presupuesto del EPAS está destinado a empresas privadas. Nosotros denunciamos irregularidades y eso genera represalias”, aseguró.

Problemas operativos y falta de inversión

El reclamo también incluye advertencias sobre el estado de la infraestructura. Muñoz mencionó el deterioro en la planta de Buena Esperanza y la falta de insumos clave, como una seccionadora fuera de servicio desde hace años, lo que —según indicó— representa un riesgo operativo.

En cuanto al suministro de agua, aclaró que el EPAS garantiza la captación, potabilización y transporte hasta los puntos de distribución, mientras que la red domiciliaria depende de los municipios. En ese sentido, señaló inconsistencias en el servicio: “Tenemos los tanques llenos en La Copa, pero en barrios como el Nehuén Che no hay agua. Eso evidencia un problema en la distribución”.

También detalló dificultades en el sistema de “Los Barreales”, donde una bomba fuera de servicio obligó a implementar un mecanismo alternativo que reduce significativamente el caudal de agua, afectando la presión en distintos sectores de Plaza Huincul y Cutral Co.

Medidas de fuerza y conciliación obligatoria

Actualmente, los trabajadores llevan adelante un paro con “quite de colaboración” en toda la provincia. Sin embargo, Muñoz indicó que en las últimas horas se dictó una conciliación obligatoria, por lo que el gremio evalúa los pasos a seguir.

Pese al conflicto, el delegado aseguró que el servicio esencial de agua potable está garantizado: “La potabilización, la calidad y la cantidad están aseguradas. Hasta ahora no hemos tenido inconvenientes en ese aspecto”.

El conflicto abre un nuevo frente de tensión en el organismo provincial, con reclamos que apuntan tanto a condiciones laborales como al funcionamiento estructural del sistema de agua en la región.