Confirmaron que el trabajador petrolero falleció por aplastamiento de un caño

Un operario petrolero de 43 años fue encontrado sin vida el pasado viernes por la mañana en el yacimiento Barrosa, ubicado en el área La Angostura Sur de Vaca Muerta. La víctima fue identificada como Darío Ruiz, quien se desempeñaba como soldador en tareas vinculadas a un ducto fuera de la planta principal.

El hallazgo se produjo entre las 8:30 y las 9, cuando otro trabajador llegó al sector y encontró al operario debajo de un caño de gran peso. Tras el aviso, intervino personal policial, Criminalística y médicos forenses, mientras que la investigación quedó a cargo de la fiscal Lucrecia Sola.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que el informe preliminar de la autopsia determinó que Ruiz falleció a causa de un shock hipovolémico provocado por aplastamiento. Esta condición ocurre cuando una persona pierde una gran cantidad de sangre, afectando el funcionamiento vital del organismo.

Referentes del sector señalaron que las tareas en ese tramo del ducto suelen realizarse con pocos trabajadores y remarcaron que resulta inusual que un operario permanezca solo al finalizar la jornada laboral.

Ruiz era oriundo de la zona de Zárate-Campana, en la provincia de Buenos Aires, y se alojaba en Cutral Co junto a otros trabajadores petroleros.

Por su parte, la empresa AESA expresó su pesar mediante un comunicado oficial y confirmó que se activaron los protocolos de seguridad internos tras conocerse el hecho. Además, indicaron que se inició una investigación para determinar las circunstancias del accidente y que la firma acompaña a la familia de la víctima.