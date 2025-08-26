Confirmaron la fecha de cobro para estatales y jubilados en Neuquén

El Gobierno de la Provincia del Neuquén confirmó que este viernes 29 de agosto se abonarán los haberes a la totalidad de los agentes de la administración pública provincial, incluyendo también al sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

La fecha de cobro fue oficializada por el Ministerio de Economía, Producción e Industria, y comprende a trabajadores del Consejo Provincial de Educación, Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados, así como a jubilados, pensionados y retirados.

Los sueldos estarán depositados en las cuentas que cada empleado posee en el Banco de la Provincia del Neuquén.

Desde el inicio de la actual gestión, encabezada por el gobernador Rolando Figueroa, la administración provincial viene cumpliendo con el pago de haberes antes de que finalice cada mes. Según se destacó, esta política es posible gracias al programa de austeridad que busca reducir gastos innecesarios y fortalecer las partidas destinadas a áreas esenciales.