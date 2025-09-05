Confirman preventiva para acusados de doble homicidio en Cutral Co

El tribunal revisor confirmó la prisión preventiva de C.D.V y J.J.C, acusados de asesinar a Nicolás Piovesan y Junior Riquelme en un enfrentamiento entre bandas en el barrio Nehuen Che.

La fiscalía, a cargo de Gastón Liotard y Federico Cuneo, argumentó que los imputados intentaron entorpecer la investigación ocultando armas y el vehículo usado en el hecho. La medida busca garantizar el juicio y proteger a los testigos.

Los jueces Bibiana Ojeda, Lisandro Borgonovo y Eduardo Egea ratificaron por unanimidad la resolución del juez Ignacio Pombo, que dispuso la prisión preventiva por dos meses.

Además, a C.D.V se le atribuyó un intento de homicidio previo ocurrido el 17 de agosto.