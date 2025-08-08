Condenan a un policía por abuso sexual simple e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos

Un efectivo de la Policía provincial fue condenado por el delito de abuso sexual simple agravado, ocurrido en la Academia de Formación y Capacitación Policial de Plaza Huincul, y fue inhabilitado de forma perpetua para ocupar cargos públicos.

La condena fue dictada por un tribunal colegiado integrado por las juezas Liliana Deiub y Alina Vanessa Macedo Font, y el juez Diego Chavarría Ruíz, a partir de la acusación presentada por la fiscal Gabriela Macaya y de un acuerdo con la querella particular en representación de la víctima y con la defensa del imputado.

El hecho

El abuso ocurrió el 23 de agosto de 2022 en la Escuela de Policía de Plaza Huincul. De acuerdo con la acusación, el oficial P.E.G., aprovechando su jerarquía, ordenó a una estudiante que se dirigiera a un aula. Una vez allí, en un espacio con poca iluminación, el agente tocó a la joven en distintas partes del cuerpo e intentó besarla por la fuerza. La víctima logró zafarse, pero el agresor le advirtió que no debía contar lo ocurrido.

La sentencia

El tribunal resolvió imponer una pena de 3 años de prisión condicional, lo que significa que no cumplirá la pena en prisión, pero deberá acatar estrictas reglas de conducta durante ese período. Además:

Queda inhabilitado de manera especial y perpetua para ejercer cargos públicos , incluida su reincorporación a la fuerza policial (revisable en 5 años).

, incluida su reincorporación a la fuerza policial (revisable en 5 años). Será inscrito en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RiPeCoDIS).

Reglas de conducta impuestas (por 2 años):

Mantener actualizado su domicilio.

Someterse al control de la Dirección de Asistencia a la Población Judicializada.

Prohibición total de contacto con la víctima y dos testigos.

No cometer nuevos delitos.

Realizar y acreditar un curso sobre Perspectiva de Género.

La pena fue acordada por todas las partes, considerando que evitó la revictimización de la denunciante, quien no debió declarar en juicio.