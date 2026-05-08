Condenan a policía por atropellar a una niña en Plottier

Una agente de la Policía de Neuquén fue condenada mediante un acuerdo judicial por atropellar con un móvil policial a una niña de 9 años en Plottier, provocándole lesiones gravísimas y secuelas permanentes.

La imputada, Camila Rocío Speranza, reconoció su responsabilidad y recibió una pena de 2 años y 7 meses de prisión condicional, además de 4 años de inhabilitación para conducir vehículos y reglas de conducta.

El hecho ocurrió el 19 de noviembre de 2025, cuando la agente conducía una camioneta policial a alta velocidad y sin sirenas ni balizas encendidas. Según la investigación, perdió el control del vehículo y embistió a dos niñas que circulaban en bicicleta. Una logró evitar el impacto, mientras que la otra sufrió graves heridas.

La menor fue trasladada inicialmente al hospital de Plottier y luego derivada al hospital Castro Rendón y posteriormente a la clínica Fleni, donde continúa con rehabilitación.