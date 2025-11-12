Condenan a 8 años de prisión a un hombre por abuso sexual agravado

En una audiencia de determinación de la pena realizada ayer, la Justicia condenó a R.D.U.R. a 8 años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda, cometido contra una niña menor de 13 años que formaba parte de su entorno familiar, en una localidad cercana a Plaza Huincul.

El asistente letrado Federico Cuneo solicitó la pena, a la que adhirió la Defensoría de los Derechos de Niñez y Adolescencia, sin oposición de la defensa. El tribunal integrado por los jueces Lisandro Borgonovo, Maximiliano Bagnat y Diego Chavarría Ruiz resolvió por unanimidad imponer la condena y habilitar su ejecución inmediata.

El hombre será además inscripto en el Registro de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RiCoPeDIS). Su identidad completa se mantiene en reserva para resguardar la intimidad de la víctima y su familia.