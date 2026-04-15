Conciliación obligatoria en Plaza Huincul: trabajadores de la delegación de Familia definen si acatan la medida

En medio del conflicto laboral en la delegación de Familia de Plaza Huincul, se dictó la conciliación obligatoria, aunque su acatamiento aún no está garantizado. Así lo confirmó Anabella Cuevas, dirigente de ATE, quien señaló que la decisión será resuelta en una asamblea de trabajadores.

Cuevas explicó que, si bien la medida obliga a suspender el paro, no hubo respuestas concretas a los reclamos, lo que genera malestar. “Vamos a definir con los trabajadores qué es lo que vamos a hacer”, indicó.

Entre los principales pedidos se encuentran mejores condiciones edilicias —denuncian falta de calefacción, agua potable, mobiliario y elementos básicos—, además de la designación de tareas. Según detalló, actualmente muchos empleados “marcan y se quedan sin funciones”, pese a que existe demanda laboral en áreas sensibles como discapacidad, niñez y adultos mayores.

El conflicto también incluye denuncias por persecución laboral y desorganización interna. Son alrededor de 45 trabajadores los afectados, quienes desempeñan tareas en un espacio reducido y en condiciones que califican como precarias.

La asamblea, que se realizará en las próximas horas, será clave para determinar si se acata la conciliación obligatoria o si continúan las medidas de fuerza iniciadas la semana pasada.