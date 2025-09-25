Concejales de Cutral Co tratarán hoy la unificación del servicio de taxis y remises

Este jueves a las 19 horas, el Concejo Deliberante de Cutral Co llevará a cabo una sesión clave donde se debatirá un proyecto de ordenanza que propone unificar los servicios de taxis y remises en la ciudad. La iniciativa busca mejorar la calidad del servicio y regular su funcionamiento frente al avance de plataformas no habilitadas como Uber.

El presidente del cuerpo deliberativo, Jesús San Martín, explicó que la ordenanza plantea la creación de un nuevo sistema denominado Transporte Público de Pasajeros (TPIP), reemplazando así las actuales denominaciones de taxi y remis.

“La preocupación por el avance de Uber, que no está habilitado en la ciudad, nos llevó a trabajar en esta ordenanza. Recibimos muchos reclamos de pasajeros, especialmente por la falta de higiene en los vehículos y la vestimenta de algunos choferes, cuestiones que deberán cambiar”, afirmó San Martín.

Además, el presidente del Concejo subrayó que los vehículos que operan a través de Uber no cuentan con licencia ni habilitación municipal, lo que deja a los pasajeros desprotegidos en caso de inconvenientes. “Si ocurre un problema, no hay un lugar formal donde los usuarios puedan presentar un reclamo”, indicó.

Como parte de las nuevas medidas, desde el área de Control Urbano se comenzarán a realizar exámenes toxicológicos obligatorios a los choferes del servicio TPIP, como parte de una estrategia para garantizar mayor seguridad y profesionalismo en el transporte.

El proyecto de ordenanza será debatido esta noche, y se espera una amplia participación de los ediles, ya que el tema ha generado fuerte interés tanto en los trabajadores del sector como en los vecinos de Cutral Co.