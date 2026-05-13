“Con plata hacen lo que quieren”: la familia Charpentier volvió a cargar contra la Justicia tras la absolución de Suyai Contreras

Viviana Charpentier, hermana de Javier Charpentier, confirmó que la familia presentó una impugnación contra la absolución de Suyai Contreras, quien había sido imputada como presunta instigadora del homicidio ocurrido en febrero de 2024.

Según explicó, la audiencia de impugnación se realizó el pasado 8 de mayo y ahora un nuevo tribunal integrado por los jueces Federico Sommer, Walter Trincheri y Estefanía Sauli deberá resolver en un plazo de diez días si revoca o confirma la absolución.

“La justicia dijo que faltaban pruebas, cuando había audios, fotos y conversaciones expuestas en la causa”, cuestionó Viviana, quien además señaló que la familia decidió contratar un abogado de Buenos Aires por desconfianza en el sistema judicial local.

También comparó el caso con otros fallos recientes que generaron polémica en la región y sostuvo que “la sociedad siente que hay impunidad y que con plata se puede hacer cualquier cosa”.

Respecto a la situación actual de Contreras, indicó que continúa con prisión domiciliaria en el marco de una causa federal por estupefacientes y aseguró que la familia sigue preocupada por las amenazas y el contexto que se vive en el barrio Otaño.

La resolución del tribunal se conocería en los próximos días y será clave para definir si la causa vuelve a avanzar judicialmente contra Contreras por la presunta instigación del crimen.