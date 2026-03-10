Con financiamiento del ENIM, inicia la obra del Centro Oncológico regional

Con la firma del contrato de obra comenzó formalmente el proyecto que permitirá contar con atención oncológica en el Hospital de Complejidad VI. La iniciativa se ejecuta con financiamiento total del Ente Autárquico Intermunicipal (ENIM).

Con la firma del contrato de locación de obra se puso en marcha la construcción del Centro de Atención Integral de Oncología que funcionará en el Hospital Aldo Maulú. El acto contó con la participación de los intendentes Ramón Rioseco y Claudio Larraza, el ministro de Gobierno de la provincia, Jorge Tobares, autoridades legislativas de ambas ciudades, representantes del sistema sanitario regional y la empresa SP Construcciones, responsable de ejecutar los trabajos con un plazo estimado de 150 días corridos.

El proyecto permitirá contar por primera vez en la comarca con un espacio especializado para la atención integral de pacientes oncológicos, evitando que vecinos y vecinas deban trasladarse a otras ciudades para acceder a tratamientos y controles médicos. El nuevo edificio se emplazará en el predio del hospital y tendrá una superficie aproximada de 322 metros cuadrados, con áreas de recepción, consultorios, farmacia, estaciones de enfermería, gabinetes técnicos y espacios destinados a la atención ambulatoria y al acompañamiento interdisciplinario.

La obra es posible gracias al financiamiento total del Ente Autárquico Intermunicipal (ENIM), que destinará 1.056 millones de pesos para su ejecución. Los recursos serán aportados en partes iguales a los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul mediante fondos no reintegrables, reafirmando el compromiso institucional de que los recursos generados por el yacimiento El Mangrullo vuelvan a la comunidad a través de proyectos estratégicos para el desarrollo social.

La construcción del Centro Oncológico constituye una demanda histórica de la comunidad y representa un paso fundamental para fortalecer el sistema público de salud en la región. En este marco, el aporte del Ente Autárquico Intermunicipal (ENIM) vuelve a poner en valor el rol del organismo en la financiación de obras que impactan directamente en la calidad de vida de los habitantes de Cutral Co y Plaza Huincul, consolidando una gestión responsable y con sentido social de los recursos públicos.