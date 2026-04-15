Con 12 años, Lautaro Busi dará su primer paso internacional en el pádel

El joven Lautaro Busi, de 12 años y oriundo de Cutral Co – Plaza Huincul, disputará su primer torneo internacional en el circuito FIP Promises, que se realizará del 17 al 19 de abril en Villarrica, Chile.

Competirá en la categoría Sub-14 junto al chileno Gaspar Soto, en una de las competencias formativas más importantes del pádel a nivel mundial.

Busi llega a este desafío tras un destacado 2025, con títulos regionales, buenas actuaciones ante rivales de mayor edad y reconocimientos individuales como MVP. Su participación marca un paso clave en su crecimiento deportivo y posiciona a la región en el plano internacional.