Comienza el juicio por la explosión en la refinería: familiares reclaman justicia tras casi cuatro años

El próximo martes 14 de abril, a las 9 de la mañana, comenzará en los tribunales de Cutral Co el juicio por la explosión ocurrida en una refinería en 2022, que dejó como saldo la muerte de tres trabajadores. El proceso se extenderá hasta el 5 de mayo y genera gran expectativa entre los familiares de las víctimas, que llevan casi cuatro años reclamando justicia.

En diálogo con Radio Fuego, Laura Herrera, hija de Víctor Herrera —una de las víctimas fatales— expresó que la llegada del juicio representa “un momento muy esperado” tras años de lucha. “Por fin llegó, después de casi cuatro años peleando. Esperamos que la justicia esté del lado de la verdad y de las familias”, sostuvo.

Las víctimas de la tragedia fueron Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara, quienes fallecieron en la madrugada del 22 de septiembre de 2022, en un hecho que marcó profundamente a la comunidad.

Herrera remarcó que, más allá de cualquier condena, nada podrá reparar la pérdida: “Sabemos que ninguna sentencia va a devolver a nuestros familiares, pero al menos puede traer algo de alivio a este dolor”.

El juicio llega luego de un proceso judicial extenso, con cambios en la lista de imputados. Según detalló, uno de los puntos que generó malestar en la familia fue la resolución que benefició al gerente general con una probation. “Siempre se manejan con plata, buscan limpiarse, mientras nosotros seguimos esperando justicia”, cuestionó.

En el banquillo de los acusados estarán cinco personas imputadas por el delito de estrago doloso: el jefe de planta, el jefe de mantenimiento, una licenciada en seguridad e higiene, un auditor externo y una técnica en seguridad e higiene. Para la familia, todos ellos tenían conocimiento de las condiciones en las que operaba la empresa. “Sabían cómo estaba todo y aun así hicieron oídos sordos”, afirmó Herrera, quien también apuntó a la falta de funcionamiento de sistemas clave como la red contra incendios.

Si bien reconoció que consideran que hay más responsables, explicó que optaron por avanzar con quienes estaban directamente vinculados al lugar para evitar una dilación mayor del proceso. “No queremos un juicio eterno. Necesitamos una condena que realmente signifique algo”, señaló.

En ese sentido, también sostuvo que, para la familia, los máximos responsables no están entre los acusados. “Deberían estar el presidente y el gerente general, que son las caras visibles. Pero sabemos que nos enfrentamos a personas poderosas”, expresó.

El inicio del juicio implicará días difíciles para los familiares, que deberán revivir lo ocurrido. Por ello, convocaron a la comunidad a acompañarlos. “Van a ser jornadas muy duras, pero necesitamos el apoyo. Siempre lo tuvimos y lo agradecemos”, indicó.

Finalmente, Herrera reiteró el pedido central que moviliza a las familias desde el primer día: “Lo principal es que haya justicia por Víctor, Fernando y Gonzalo”.