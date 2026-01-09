Comercio y Bromatología de Cutral Co informó el cierre de 160 comercios por la situación económica

La Dirección de Comercio y Bromatología de Cutral Co informó que 160 comercios cerraron sus puertas debido a la compleja situación económica que atraviesa la región. Así lo confirmó Tania Martinelli, quien está a cargo del área desde septiembre del año pasado.

En este contexto, Martinelli explicó que el sector intensificó los controles bromatológicos en distintos puntos de la ciudad. Como resultado de las inspecciones realizadas, en los últimos cuatro meses de 2025 se efectuaron 30 decomisos de mercadería, principalmente productos vencidos y en mal estado.

Además, la funcionaria indicó que se registró un caso de salmonella en una persona, provocado por el consumo de un producto que no se encontraba en condiciones aptas. “El caso fue investigado hasta dar con el comercio donde se adquirió el alimento”, señaló Martinelli.

Desde la Dirección de Comercio remarcaron la importancia de cumplir con la normativa vigente. “Le pedimos a la comunidad que, antes de abrir un comercio, realicen los trámites correspondientes y se acerquen a la oficina de Comercio para evitar inconvenientes”, expresó la responsable del área.

La oficina de Comercio y Bromatología atiende de lunes a viernes, de 8 a 13 horas, para asesorar a comerciantes y emprendedores sobre los requisitos necesarios para habilitar sus actividades.