Comerciantes de Plaza Huincul exigen soluciones por la problemática de los “trapitos”

Una creciente preocupación quedó expuesta en el recinto del Concejo Deliberante de Plaza Huincul, donde vecinos y comerciantes utilizaron la banca del pueblo para visibilizar la problemática de los denominados “trapitos”, una situación que aseguran “se ha desbordado” en distintos puntos de la ciudad.

La exposición fue encabezada por la presidenta barrial, quien planteó el conflicto que afecta principalmente a la zona de la avenida San Martín, en sectores cercanos al límite con Cutral Co, especialmente en semáforos clave como los de Ruta 22 y Ruta 17.

Reclamos por seguridad y convivencia

Durante la sesión, comerciantes relataron episodios reiterados de:

Actitudes intimidantes hacia clientes

Intentos de limpieza de vehículos “a la fuerza”

Discusiones y agresiones verbales

Situaciones vinculadas al consumo problemático

Marcela Palermo, docente y comerciante de la zona, manifestó su preocupación por la seguridad de sus alumnas y familias: “Se asustan, les gritan, les tiran agua sucia si no aceptan que les limpien el parabrisas. Es una situación peligrosa”.

Zonas críticas

Los reclamos se concentran en puntos de alto tránsito como:

Avenida San Martín

Esquina del “Kiosco Blanco”

Sector del reloj

Semáforos cercanos al puente Teresa Rodríguez

Según los vecinos, la presencia de personas realizando esta actividad se ha incrementado en los últimos meses, incluso con la llegada de personas de otras provincias.

Pedido de abordaje integral

Si bien los comerciantes reclamaron medidas urgentes, también remarcaron la necesidad de una respuesta social:

“No queremos ser inhumanos. Sabemos que hay personas con problemas de consumo o en situación de calle. Lo que pedimos es contención, asistencia en salud mental y soluciones de fondo”, expresaron.

En ese sentido, se planteó que una simple prohibición podría no ser suficiente si no se acompaña con políticas públicas que aborden la problemática estructural.

Debate en el Concejo

El tema ya había tomado estado parlamentario semanas atrás y ahora avanza en discusión. Durante la jornada, concejales realizaron preguntas a la expositora, mientras se analiza un proyecto que podría incluir regulaciones o prohibiciones de la actividad.

Sin embargo, algunos vecinos cuestionaron la aplicabilidad de propuestas anteriores y pidieron medidas concretas y efectivas.