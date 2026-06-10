Comenzó una audiencia por una causa de abuso sexual y la familia de la víctima pidió justicia

En los Tribunales de Cutral Co se desarrolla una audiencia vinculada a una causa de abuso sexual que tiene como imputado a un hombre que ya cuenta con una condena previa por un delito de la misma naturaleza. Durante la jornada, familiares de la víctima y el colectivo “Mamás en Lucha” acompañaron el proceso judicial y reclamaron una respuesta firme de la Justicia.

La madre de una de las víctimas relató que el acusado fue condenado en 2021 mediante un juicio abreviado por abuso sexual simple contra una adolescente de su entorno familiar. Según indicó, la pena impuesta fue de tres años y un día, tras reconocer su responsabilidad en los hechos.

La mujer sostuvo que, tras recuperar la libertad, el hombre volvió a ser denunciado por un presunto hecho de abuso contra otro menor de edad integrante de su familia. Además, aseguró que durante años atravesaron situaciones de hostigamiento, amenazas y persecuciones que también fueron denunciadas ante la Justicia.

La audiencia que se lleva adelante esta semana tiene como objetivo la formulación de cargos y constituye una etapa previa a un eventual juicio oral. Las jornadas comenzaron el lunes y se extenderán durante tres días.

La madre de la víctima expresó su expectativa de que el proceso avance y destacó la importancia del acompañamiento de organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia y abuso sexual. Asimismo, remarcó las dificultades que enfrentó la familia durante todo el proceso judicial y el impacto que la situación tuvo en su vida cotidiana.

Por tratarse de una causa que involucra a menores de edad, se resguarda la identidad de las víctimas y de las personas involucradas en el expediente.