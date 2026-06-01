Comenzó la campaña gratuita de esterilización y vacunación antirrábica en el barrio Daniel Sáez

La Dirección de Zoonosis puso en marcha una nueva campaña de esterilización gratuita de mascotas en el barrio Daniel Sáez, donde durante toda la semana se realizarán cirugías, vacunación antirrábica y entrega de antiparasitarios para perros y gatos.

La actividad se desarrolla en la sede vecinal ubicada en la intersección de Carlos H. Rodríguez y 22 de Octubre, donde el quirófano móvil permanecerá instalado desde este lunes hasta el viernes en horario matutino.

Desde el área informaron que los vecinos pueden acercarse para solicitar turnos para las esterilizaciones que se realizarán en el barrio. Paralelamente, también se habilitaron turnos para las cirugías que se llevan adelante por la tarde en la sede de Zoonosis, los cuales se gestionan mediante mensaje de WhatsApp.

La responsable del área recordó que para realizar una cirugía es fundamental que las mascotas cumplan con el ayuno previo recomendado, ya que esto permite una anestesia más segura y reduce riesgos durante la intervención.

Alerta por casos de envenenamiento de mascotas

Durante la jornada, también se abordó una problemática que preocupa a los vecinos: los casos de perros que habrían ingerido alimentos contaminados con veneno en la vía pública.

Desde Zoonosis recomendaron evitar que las mascotas circulen solas por las calles y, en caso de pasearlas, hacerlo siempre con correa para controlar qué elementos pueden ingerir. Además, remarcaron que ante cualquier sospecha de intoxicación es fundamental acudir de manera inmediata a un médico veterinario.

Según explicaron, la rápida atención profesional puede ser determinante para salvar la vida del animal.

Próxima parada: barrio Aeroparque

Finalizada la campaña en el barrio Daniel Sáez, el equipo de Zoonosis trasladará el quirófano móvil al barrio Aeroparque. Allí las actividades se desarrollarán desde el lunes 8 de junio y durante toda la semana en la Plaza Soufal.

La iniciativa busca promover la tenencia responsable de mascotas, controlar la población animal y fortalecer las acciones de prevención sanitaria en los distintos sectores de la ciudad.