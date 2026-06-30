Comenzó el juicio por jurados por el femicidio de Mabel López Fernández

Con los alegatos de apertura del fiscal jefe Matías Álvarez y de la fiscal Laura Pizzipaulo, comenzó en Zapala el juicio por jurados por el femicidio de Mabel Rosana López Fernández, vecina de Cutral Co, ocurrido el 9 de noviembre de 2025 en la Ruta Provincial 13, cerca del puente de Kilka.

Durante la primera audiencia, el juez técnico Diego Chavarría Ruíz brindó las instrucciones al jurado popular y luego las partes presentaron su teoría del caso.

La fiscalía sostuvo que durante el debate demostrará, mediante testimonios y otras pruebas, que la víctima sufrió un contexto de violencia previo al crimen y que el acusado utilizó la camioneta “como un arma” para provocar su muerte.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, el imputado A.A.R., pareja de la víctima, condujo el vehículo hasta un barranco y lo arrojó al vacío con Mabel López Fernández en su interior, luego de una discusión y agresiones. Antes de la caída, dos personas que viajaban en la camioneta fueron obligadas a descender.

El juicio se extenderá durante los próximos cinco días, con la declaración de testigos y peritos. Al finalizar el debate, el jurado popular deberá determinar si el acusado es culpable o no culpable del delito de femicidio.