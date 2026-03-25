Comenzó el Curso de Agentes de Seguridad 2026 en Cutral Co

En la mañana de hoy 25 de marzo se dio inicio al Curso de Agentes de Seguridad 2026 en el Departamento Centro de Formación de Cutral Co, con la participación de 160 aspirantes.

La jornada inaugural contó con la presencia de los postulantes acompañados por sus familias y los docentes a cargo de la capacitación. El acto incluyó la primera formación y el izamiento de las banderas nacional y provincial.

Durante la ceremonia, el rector del Departamento, Marcos Blanco, y el Director de Institutos Policiales, Martín Van De Genachert, destacaron la vocación de servicio y el compromiso que implica la carrera.

Con este inicio, la Policía de Neuquén refuerza la formación de nuevos efectivos y su apuesta por la profesionalización en seguridad pública.