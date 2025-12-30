Comenzaron los controles de concientización por el uso de pirotecnia en Cutral Co

Desde el área de Control Urbano de la Municipalidad de Cutral Co se iniciaron controles de concientización con el objetivo de desalentar el uso de pirotecnia en la ciudad, especialmente en el marco de las celebraciones de fin de año.

En diálogo con este medio, Omar Marifil, a cargo de Control Urbano, explicó que la iniciativa busca generar conciencia en la comunidad sobre la importancia de no utilizar pirotecnia. “La idea es concientizar a la gente para que todos la pasemos bien”, señaló, remarcando el impacto negativo que estos elementos provocan en personas con sensibilidad auditiva, adultos mayores y animales.

Marifil indicó además que estos controles se extenderán durante los festejos de fin de año y se realizarán en distintos barrios de la ciudad, priorizando el diálogo y la prevención por sobre las sanciones.

Por otra parte, el funcionario se refirió al uso de pirotecnia por parte del propio municipio en fechas festivas y sostuvo que esta práctica debe modificarse. “El municipio no puede hacer uso de algo que está prohibido”, afirmó. En ese sentido, adelantó que se está analizando la posibilidad de reemplazar los fuegos artificiales por espectáculos de luces durante el aniversario de la ciudad.

La medida se enmarca en una política de inclusión y cuidado, promoviendo celebraciones más seguras y respetuosas para toda la comunidad.