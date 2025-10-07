Comenzaron las inscripciones para el nivel secundario y ya hay fecha para inicial y primaria

El Ministerio de Educación de la provincia informó que este 6 de octubre comenzaron las inscripciones online para el ciclo lectivo 2026 del nivel Secundario, correspondientes a las prioridades 1, 2 y 3, según lo establecido en la Resolución 1278/24.

El cronograma continuará en función de las seis prioridades definidas, por lo que se recomienda a las familias informarse previamente sobre su categoría, ya que eso determinará el día en que deben realizar el trámite.

Además, se confirmó que las inscripciones para ingresantes de Nivel Inicial serán del 4 al 7 de noviembre, mientras que para Nivel Primario se habilitarán del 10 al 14 de noviembre.

Las inscripciones se realizan a través del portal oficial: 👉 https://inscripciones.neuquen.edu.ar, donde también se encuentra toda la información sobre requisitos, prioridades y orientación para el proceso.

Desde Educación recordaron que es indispensable contar con una casilla de correo electrónico habilitada, ya que será el canal de comunicación con las escuelas.

Durante el periodo de inscripción, tanto las instituciones educativas como las sedes de Supervisión brindarán atención presencial, y se habilitó además una mesa de ayuda online para consultas o inconvenientes.

📞 Teléfonos útiles para consultas: