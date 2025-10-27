Claudio Larraza agradeció el respaldo de Plaza Huincul a La Neuquinidad

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, habló tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas 2025, donde la Lista 501 – La Neuquinidad se impuso con amplio respaldo en la ciudad.

“La ciudadanía de Plaza Huincul respaldó un Modelo Neuquino que, en estos 25 meses de gestión municipal y junto al gobierno de la Provincia de Neuquén viene transformando nuestra ciudad y le devolvió a la gente la esperanza de un futuro prometedor”, destacó el jefe comunal.

Larraza subrayó que el resultado en las urnas, con una victoria de 11 puntos a nivel local, refleja la confianza de los vecinos en un proyecto político con identidad propia, que defiende los intereses de la provincia y trabaja día a día por mejorar la calidad de vida de cada familia huinculense.