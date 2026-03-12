Ciclista fue atropellada en barrio Centenario de Plaza Huincul

Una ciclista fue atropellada este jueves en el barrio Centenario de Plaza Huincul. El siniestro vial ocurrió en la intersección de las calles Mérida y Primero de Mayo.

Según la información que trascendió hasta el momento, la mujer circulaba en bicicleta cuando, por motivos que aún se intentan establecer, fue embestida por un vehículo.

Tras el impacto, vecinos del sector y personal que intervino en el lugar indicaron que la mujer se encontraba consciente. Sin embargo, hasta el momento no se informó oficialmente cuál es su estado de salud.

En el lugar trabajaron servicios de emergencia y personal policial, quienes realizaron las primeras actuaciones para esclarecer cómo ocurrió el hecho.

Se espera que en las próximas horas haya mayor información sobre la evolución de la ciclista y las circunstancias del accidente.