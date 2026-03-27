Choque por alcance en Ruta 22: no hubo heridos

Un siniestro vial se registró pasadas las 12 horas sobre la Ruta Nacional 22, en el límite entre Cutral Co y Plaza Huincul.

El hecho ocurrió cuando una camioneta que transportaba verduras impactó desde atrás a un Renault Logan que disminuía la velocidad al llegar a la rotonda. Según indicaron testigos en el lugar, el conductor de la camioneta habría circulado con el celular en la mano y no advirtió la maniobra del vehículo.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y solo se produjeron daños materiales en ambos rodados.