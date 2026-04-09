Choque frontal en Ruta 17: dos efectivos policiales involucrados

Un siniestro vial se registró en las últimas horas sobre la Ruta Provincial 17, en un tramo cercano al acceso a Sauzal Bonito, camino a la zona de la “toma”, donde dos vehículos colisionaron de frente.

Según la información recabada, uno de los rodados involucrados es un Volkswagen Gol Trend en el que se trasladaban dos efectivos policiales. El otro vehículo correspondería a un transporte de la empresa Santos Vega.

A raíz del impacto, una mujer presentó un golpe en una de sus piernas, aunque afortunadamente se encontraba fuera de peligro. En general, los ocupantes de ambos vehículos no habrían sufrido heridas de gravedad.

El hecho ocurrió en un sector donde la señal de comunicación es limitada, lo que dificultó en un primer momento el contacto con las autoridades policiales.

Los vehículos permanecían sobre la calzada en la zona de la subida previa a Sauzal Bonito, por lo que se recomienda circular con precaución mientras continúan las actuaciones correspondientes.