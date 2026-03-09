Choque fatal en Plaza Huincul: imputan a conductor con 1,84 de alcohol en sangre

El Ministerio Público Fiscal imputó a un hombre por el siniestro vial ocurrido el domingo en Plaza Huincul, en el que murieron dos personas. La acusación fue presentada por los funcionarios Federico Cúneo y Matías Alonso durante una audiencia judicial.

Según la investigación preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 6.45 en el kilómetro 1.324 de la Ruta Nacional 22. El acusado, identificado como A.R.D., conducía una Toyota Hilux y realizó una maniobra de sobrepaso en un sector con doble línea amarilla, invadiendo el carril contrario. Como consecuencia, chocó de frente contra una Kia Sorento que circulaba en sentido opuesto.

En el impacto fallecieron Atilio Contreras (60) y Julián Iván Zúñiga (27), quienes viajaban como acompañantes en la Sorento. El conductor sufrió lesiones leves. En tanto, las tres mujeres que iban en la camioneta resultaron con heridas, dos leves y una grave.

La fiscalía indicó que el imputado había consumido alcohol previamente y que el test de alcoholemia arrojó 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por el hecho fue acusado de homicidio simple (dos hechos) y lesiones graves y leves, todos con dolo eventual. El juez de garantías Eduardo Egea avaló la formulación de cargos, fijó dos meses de investigación y dispuso 14 días de prisión preventiva para el imputado.