Choque entre un vehículo municipal y un Fiat Palio en Cutral Co

Un choque sin personas lesionadas se registró este viernes pasadas las 13 horas en la intersección de calles Irigoyen y Córdoba, en Cutral Co.

El siniestro involucró a un utilitario de Servicios Públicos de la Municipalidad y un Fiat Palio. Según las primeras informaciones, el automóvil circulaba en contramano por calle Irigoyen desde avenida Carlos H. Rodríguez y, al llegar a la esquina de Córdoba, impactó contra el vehículo oficial.

Afortunadamente no hubo heridos y solo se registraron daños materiales en ambos rodados.

En el lugar trabajó personal de Tránsito Municipal y efectivos de la Policía de Neuquén, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.