Choque entre dos vehículos en Plaza Huincul: no hubo heridos

Un accidente vehicular se registró este martes al mediodía en la ciudad de Plaza Huincul. El hecho ocurrió alrededor de las 12:59 en la intersección de las calles Miralle y Potenzoni, donde colisionaron dos vehículos por causas que no fueron informadas.

Tras el alerta, personal de Bomberos Voluntarios acudió rápidamente al lugar a bordo del móvil 25, llevando adelante tareas de verificación y aseguramiento de la escena.

Según el parte oficial, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del choque. Asimismo, los bomberos trabajaron en el control de la situación para descartar riesgos y garantizar la seguridad en el sector, evitando inconvenientes en la circulación.

Desde el cuartel recordaron la importancia de comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia ante cualquier incidente.