Choque en Ruta 22: una persona lesionada tras fuerte impacto entre camioneta y automóvil

Un siniestro vial ocurrido este mediodía en la Ruta Nacional 22 dejó como saldo una persona lesionada y el tránsito interrumpido por varios minutos. El hecho se produjo a las 12:50 frente al monumento de “La Última Cena”, en inmediaciones de calle Roca.

El accidente involucró a una camioneta Volkswagen Amarok y un Peugeot 408, cuyo conductor resultó herido tras quedar atrapado en el interior del vehículo. Fue necesario el trabajo de personal de emergencias para rescatarlo y trasladarlo posteriormente al Hospital Complejidad VI, donde se evaluaba su estado de salud al cierre de esta edición.

Ingreso en contramano, según testigos

De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, el siniestro se habría producido cuando la camioneta Amarok ingresó en contramano a la Ruta 22 por calle Roca, impactando de lleno al Peugeot que circulaba por la vía nacional en sentido correcto.

El choque generó congestión vehicular y cortes parciales de tránsito, mientras las fuerzas de seguridad y personal de emergencias trabajaban en la zona para asistir al herido y remover los vehículos involucrados.

Las autoridades investigan las circunstancias exactas del hecho y no descartan que se apliquen sanciones por maniobras indebidas que podrían haber causado el accidente.