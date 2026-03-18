Choque en Ruta 17: bomberos rescataron a un conductor atrapado

Una intervención de emergencia se registró durante la tarde noche de este martes sobre la Ruta 17, en dirección a Añelo, tras un accidente vehicular que involucró a dos rodados.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:51, cuando personal de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul recibió el aviso y despachó al lugar el Móvil 25. Al arribar, los efectivos realizaron tareas de rescate, prevención y control de la escena.

Según se informó, en el siniestro participaron dos vehículos, cada uno con un ocupante. Ambos conductores presentaban lesiones, aunque uno de ellos quedó atrapado en el interior de su rodado, por lo que debió ser rescatado por los bomberos y posteriormente derivado para su atención médica.

En tanto, el otro conductor rechazó la asistencia sanitaria en el lugar y no fue trasladado.

Desde el cuartel destacaron el trabajo conjunto con el personal policial y el hospital local durante el operativo.