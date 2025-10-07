Choque en polémica intersección de Cutral Co dejó un motociclista hospitalizado

Un nuevo siniestro vial tuvo lugar este lunes a las 19 horas en la conflictiva intersección de Avenida Olascoaga y Entre Ríos, en la ciudad de Cutral Co. El hecho involucró a un automóvil Peugeot 308 y una motocicleta, dejando como saldo un herido que debió ser trasladado al hospital local.

En ese mismo lugar y de similar manera u njoven perdió la vida el 9 de julio por el fuerte impacto recibido cuando circulaba en moto.

Según informaron fuentes en el lugar, la motocicleta circulaba por Avenida Olascoaga cuando impactó contra la puerta delantera del vehículo de mayor porte, que transitaba por calle Entre Ríos.

El conductor del birrodado resultó lesionado como consecuencia del impacto y fue asistido de inmediato por personal del Hospital Complejidad VI, a donde fue trasladado para una evaluación más completa.

En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos Voluntarios de Cutral Co y personal policial de la provincia, que realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.

Vecinos de la zona volvieron a manifestar su preocupación por la peligrosidad de esa esquina, donde ya se han registrado varios accidentes en los últimos meses.