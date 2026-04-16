Choque en plena avenida de Plaza Huincul dejó personas lesionadas

Un siniestro vial se registró este jueves alrededor de las 11:30 en la intersección de la avenida San Martín y La Pampa, en Plaza Huincul, en un horario de intenso tránsito.

El hecho involucró a un Fiat Palio y una camioneta Renault Oroch, y dejó como saldo personas lesionadas. Según las primeras informaciones, una mujer adulta mayor que viajaba como acompañante resultó herida y debió ser asistida en el lugar por personal de salud.

Hasta allí acudieron dotaciones de bomberos voluntarios de la ciudad y una ambulancia del nosocomio local, que brindaron atención a los involucrados.

En tanto, efectivos de la Policía de la Provincia del Neuquén interrumpieron el tránsito sobre la avenida para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y resguardar la zona.

Por el momento, se desconocen las causas que originaron el choque y se aguardan peritajes para determinar la mecánica del siniestro.