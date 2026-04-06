Choque en Cutral Co: una motociclista fue trasladada al hospital

Un siniestro vial se registró en Cutral Co, en la intersección de calles Irigoyen y Tierra del Fuego, en cercanías del Club Mosconi.

El hecho involucró a una motociclista y una camioneta Chevrolet Tracker. Por causas que se investigan, ambos vehículos colisionaron, resultando con lesiones la conductora del rodado menor.

Afortunadamente, la mujer llevaba casco de seguridad, lo que habría evitado consecuencias de mayor gravedad. Fue asistida en el lugar y, aunque se encontraba en buen estado general, fue trasladada al nosocomio local para una mejor evaluación médica.

Las autoridades trabajan para determinar la mecánica del accidente, aunque se supo que la prioridad de paso era de la motocicleta que circulaba por Irigoyen.