Choque con Daños Materiales y una Persona Trasladada al Hospital

Un accidente de tránsito ocurrió en la intersección de las calles Tucumán y Belgrano, cuando un Ford Focus que circulaba por Tucumán chocó con un Renault Duster que se dirigía por Belgrano. El impacto, que provocó daños materiales en ambos vehículos, dejó como saldo a una persona herida, quien debió ser trasladada al hospital local para recibir atención médica.

Según información policial, el vehículo Focus no contaba con la documentación obligatoria para circular, lo que generó complicaciones adicionales en la situación. A pesar de la gravedad del choque, no se pudo realizar el control de alcoholemia al conductor, ya que la policía aún no dispone de los medios necesarios para llevar a cabo dicha prueba en el lugar del incidente.

Las autoridades están trabajando para esclarecer las causas exactas del accidente y determinar si hubo responsabilidad por parte de alguno de los conductores. La persona trasladada se encuentra fuera de peligro, aunque se guardan más detalles sobre su estado de salud.

Se recomienda a los conductores que mantengan toda la documentación en regla y extremen precauciones al circular por las calles, especialmente en intersecciones con alto tránsito.