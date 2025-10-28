Chocó uno de los camiones aguateros del municipio en Cutral Co

Un camión aguatero perteneciente al municipio protagonizó un accidente este martes por la mañana en el barrio Pampa de Cutral Co. El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Santa Isabel y Alberdi, cuando el vehículo impactó contra el portón de una vivienda.

Como consecuencia del golpe, el conductor sufrió lesiones y debió ser trasladado al hospital local para recibir atención médica. Según informaron testigos, el camión habría perdido el control antes del impacto, aunque la mecánica del incidente aún se encuentra bajo investigación.

Personal policial y de Tránsito trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar las causas del siniestro. No se registraron otras personas heridas.