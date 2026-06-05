“Chiva” Rojas e Islas llegan confiados a una nueva velada boxística en Cutral Co

La expectativa crece de cara a la gran velada de boxeo que se desarrollará este fin de semana en el gimnasio municipal Enrique Mosconi, donde dos de los protagonistas más esperados serán el local Damián “Chiva” Rojas y el neuquino Axel “Misil” Islas.

Rojas destacó que atraviesa un gran momento tras recuperar continuidad en su carrera luego de un 2025 complicado, marcado por cuestiones laborales que lo obligaron a mantenerse alejado de los cuadriláteros. En lo que va de 2026 ya disputó dos combates y llega motivado a una nueva presentación ante su público.

“Estoy muy contento de volver a pelear en casa. La gente de Cutral Co y Plaza Huincul siempre acompaña y eso es una motivación enorme”, expresó el fondista local, quien además reconoció que aprendió a manejar la presión de combatir frente a familiares, amigos y seguidores.

Por su parte, Axel Islas volverá a sentirse local en el Mosconi, escenario donde ya obtuvo y defendió con éxito un título. El púgil neuquino peleará esta vez en la categoría wélter, una división superior a la que acostumbra competir.

“Quiero probar cómo me siento en una categoría más arriba. La idea es seguir creciendo y enfrentando siempre a los mejores”, señaló Islas, quien aseguró que llega preparado para afrontar un desafío exigente frente a un rival invicto.

Ambos boxeadores coincidieron en que el público podrá disfrutar de una gran noche de boxeo y convocaron a la comunidad a acompañar la velada, que además será transmitida vía streaming para toda la región.

El gimnasio Enrique Mosconi promete lucir colmado para una jornada que tendrá a los representantes regionales buscando nuevas victorias sobre el ring.

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