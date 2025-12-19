Chile confirmó el primer caso de la nueva supergripe H3N2 y crece la alerta en la región

La circulación de la influenza A H3N2, en su nuevo subclado K, mantiene en alerta a los sistemas sanitarios de América Latina. Este jueves, el Ministerio de Salud de Chile confirmó el primer caso detectado en el país, mientras que Bolivia declaró una alerta epidemiológica preventiva ante un posible aumento de contagios.

La nueva variante ya fue identificada en México, Perú y Colombia, y es seguida de cerca por las autoridades sanitarias debido a su mayor capacidad de transmisión en comparación con otras variantes del virus de la gripe.

Desde el Ministerio de Salud chileno informaron que el caso fue confirmado mediante análisis de laboratorio y señalaron que su aparición estaba dentro de los escenarios previstos. Asimismo, aclararon que el subclado K no presenta una mayor letalidad, aunque sí posee una capacidad de contagio aproximadamente un 20 % superior, lo que podría acelerar su propagación en la comunidad.

En este contexto, los especialistas remarcan la importancia de reforzar las medidas de prevención y la vigilancia epidemiológica, especialmente durante la temporada de mayor circulación de virus respiratorios.

En Argentina, el Instituto Malbrán indicó que se encuentran en proceso de secuenciación muestras de influenza A H3N2 recibidas durante diciembre en el Laboratorio Nacional de Referencia. El objetivo es determinar si corresponden al subclado K, que tiene una mayor capacidad para evadir parcialmente la inmunidad adquirida. Hasta el momento, la variante no fue detectada en el país, aunque las autoridades sanitarias señalaron que la situación es dinámica y se mantiene bajo monitoreo constante.