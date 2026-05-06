Charla abierta por la donación de leche humana en la comarca

En el marco del Día Internacional de la Donación de Leche Humana, el próximo viernes 22 de mayo se realizará una charla abierta en el Centro de Autoayuda al Diabético bajo el lema “El primer viaje: del milagro de la vida a la donación de amor”.

El doctor Martín Sapag, referente del Banco de Leche Humana, destacó que este año la institución cumple 10 años de trabajo sostenido, logrando abastecer a todos los bebés prematuros de la provincia gracias al acompañamiento de la comunidad.

Durante el encuentro se abordará el desarrollo del embarazo, el nacimiento prematuro y la importancia de la leche materna en los primeros días de vida. La actividad está dirigida a toda la comunidad, especialmente a mujeres embarazadas y familias interesadas.

Además, Sapag resaltó el crecimiento del sistema de donación en Neuquén, con espacios de lactancia y centros que permiten recolectar y distribuir leche humana en toda la provincia.