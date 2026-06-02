Cerró la temporada de pesca en el Limay con balances positivos y un llamado a cuidar el río

Con el cierre oficial de la temporada de pesca deportiva, pescadores, guías y amantes de la actividad despidieron una nueva etapa en el río Limay, considerado por muchos como uno de los mejores destinos del mundo para la pesca con mosca.

Durante la última jornada, pescadores de distintas localidades compartieron experiencias y destacaron la calidad de las capturas obtenidas durante la temporada, con ejemplares que alcanzaron entre 4 y 9 kilos de peso.

Los guías de pesca coincidieron en remarcar la importancia de preservar el recurso y continuar promoviendo la pesca con devolución, una práctica que permite proteger las poblaciones de truchas y garantizar la sustentabilidad de la actividad.

Además, referentes del sector expresaron su preocupación por las variaciones en los caudales del río producto de las erogaciones de las represas hidroeléctricas, situación que podría afectar los procesos naturales de reproducción de las truchas durante la época de desove.

El cierre también dejó lugar para destacar el crecimiento de la participación femenina en la pesca deportiva y el valor de compartir esta pasión en familia y entre amigos.

Aunque la temporada en los ríos finalizó, algunos embalses continuarán habilitados para la pesca bajo la normativa vigente, permitiendo a los aficionados seguir disfrutando de esta actividad durante los próximos meses.