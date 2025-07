Carta de lectores: “Quiero expresar unas palabras desde el respeto y el dolor”

El pasado 9 de julio, cuando me dirigía a un acto oficial de mi trabajo, ocurrió un hecho trágico que ya es de público conocimiento. Un joven impactó con su moto contra mi camioneta y, lamentablemente, falleció. Desde ese momento, preferí no hacer declaraciones públicas por respeto al profundo dolor que atraviesa su familia, con quienes estuve en contacto desde el primer día y me puse a total disposición.

Sin embargo, ante algunas versiones equivocadas que han comenzado a circular, siento la necesidad de aclarar cómo fueron los hechos.

Desde el instante del accidente no me moví del lugar. Me quedé junto a Brian hasta que llegó la ambulancia, y luego permanecí allí hasta que finalizó el operativo, el cual culminó cuando ya se habían retirado los dos vehículos involucrados. Apenas concluyó, me dirigí a la Caminera para firmar las actas correspondientes.

Pedí el contacto de su familia. Me brindaron el número de su hermano Marcos, a quien llamé de inmediato, poniéndome a disposición. También le manifesté mi intención de hablar con su madre para expresarle personalmente mi pesar, pero me explicó que no era el momento adecuado, y lo comprendí con total respeto.

En los días siguientes, seguí en contacto con Marcos y también mantuve diálogo con su prima Carina, reiterando mi acompañamiento y disposición para lo que la familia necesitara.

No busco generar polémica, solo dejar en claro que, desde el primer momento, actué con responsabilidad y humanidad.

Con profundo pesar, reitero mi acompañamiento sincero a la familia de Brian en este momento tan difícil.

Confío en que la Justicia esclarecerá los hechos como corresponde, y deseo profundamente que eso ocurra lo antes posible. Que Brian pueda descansar en paz, su familia encontrar respuestas, y la mía también pueda encontrar algo de paz en medio de tanto dolor.

No haré más declaraciones, porque entiendo que este es un momento sumamente delicado, con dos familias profundamente devastadas.

Fabián Godoy