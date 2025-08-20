Carta de lectores: Comunicado muy especial de Petrogom

Queridos clientes, amigos y vecinos de Cutral-Có:

Hoy escribimos con lágrimas en los ojos y con un nudo en la garganta.

Lamentablemente, no podemos seguir sosteniendo nuestro local: el alquiler se triplicó de un día para el otro y, como les pasa a tantos comerciantes, los dueños terminan ahogando a quienes luchamos día a día con trabajo y sacrificio.

Esto significa que Petrogom, en Entre Ríos 302, Cutral-Có, cerrará sus puertas al público.

Duele mucho, porque en esas paredes dejamos esfuerzo, sueños y amor por lo que hacemos, luchando siempre a pulmón, sin préstamos ni ayuda de nadie.

Sin embargo, queremos decirles algo muy importante: aunque nos quieran ver caer, Petrogom no son solo esas paredes. Somos nosotros, y cada uno de ustedes que nos apoyó siempre. Por eso vamos a seguir adelante: seguiremos vendiendo y entregando a domicilio si Dios quiere, porque no queremos que en Cutral-Có falten pisos de goma, burletes, mangueras, repuestos de refrigeración ni el servicio técnico que ofrecemos a la comarca petrolera.

Hoy también necesitamos pedirles una mano. Con el cierre del comercio, nosotros, sus dueños, nos quedamos sin hogar.

Si alguien sabe de una casa con garaje, un galpón o un lugar donde podamos vivir y guardar las cosas, nos serviría muchísimo. Aunque sea humilde, todo nos ayuda para poder seguir.

Gracias infinitas por cada palabra, cada compra y cada abrazo recibido en todos estos años.

Ustedes son nuestra fuerza y nuestro motor. Con el apoyo del pueblo de Cutral-Có sabemos que vamos a salir adelante.

Nos encuentran en Instagram como @petrogomcutralco y @coldsmaster.

Yo, Miriam Czubaj, no pido nada para mí, solo un lugar desde donde seguir brindándoles el cariño y el servicio que siempre intentamos darles, en las buenas y en las malas.

De corazón, les deseo a todos una muy buena semana y, una vez más, gracias por estar siempre.