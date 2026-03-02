Carlos Coggiola destacó los anuncios del gobernador para el crecimiento de Neuquen

El diputado provincial Carlos Coggiola valoró el discurso del gobernador Rolando Figueroa durante la apertura de sesiones legislativas, al que calificó como “muy claro y didáctico”, destacando que permitió repasar con precisión la situación actual de la provincia, los avances de gestión y las proyecciones a futuro.

Fuerte inversión en obra pública

Coggiola subrayó la magnitud de la inversión en infraestructura en todo el territorio neuquino. Mencionó la ejecución de nueve escuelas técnicas, nuevos centros de salud, kilómetros de rutas en construcción y mejoras en materia de seguridad, entre ellas la inauguración de un pabellón de máxima seguridad en la Unidad 11 y la ampliación de las cárceles de Zapala y Cutral Có.

“Hay una gran inversión en obra pública que se percibe recorriendo la provincia”, afirmó el legislador.

Vaca Muerta y el salto exportador

El diputado destacó especialmente el potencial de Vaca Muerta y los proyectos de GNL previstos para 2029, que permitirán ampliar la capacidad de extracción y transporte de hidrocarburos. Según señaló, esto impactará positivamente en los ingresos provinciales y en la balanza comercial argentina.

En ese sentido, aseguró que la comarca petrolera será una de las principales beneficiadas por esta expansión energética.

Créditos hipotecarios y soluciones habitacionales

Entre los anuncios más relevantes, Coggiola valoró la creación de un programa provincial de créditos hipotecarios impulsado por el Banco Provincia del Neuquen y la ADUS, destinado a familias asalariadas con capacidad de repago que hoy destinan gran parte de sus ingresos al alquiler.

La iniciativa complementará el programa Habita Neuquén, que proyecta 20.000 soluciones habitacionales en la provincia.

Reclamo por coparticipación

El legislador también puso el foco en la situación económica provincial. Señaló que Neuquén es actualmente la cuarta provincia exportadora del país, con una incidencia cercana al 5% del PBI nacional, pero que solo recibe el 1,3% en concepto de coparticipación federal.

“Neuquén merece una nueva coparticipación que refleje su aporte al país”, sostuvo.

Finalmente, destacó que la provincia logró desendeudarse en más del 40% en los últimos años y que la confianza internacional permitió acceder a financiamiento del BID y el Banco Mundial para obras estratégicas.

“Neuquén es hoy una provincia de pie, pujante y con una expectativa muy prometedora para los próximos años”, concluyó.