Cáritas realizará su colecta anual y convoca a una jornada solidaria en Cutral Co

Este fin de semana se llevará a cabo en todo el país la Colecta Anual de Cáritas, una iniciativa que cumple 70 años promoviendo la solidaridad y el acompañamiento a las familias más vulnerables. En Cutral Co, la actividad principal será este sábado desde las 18:30 en la esquina de Carlos H. Rodríguez y Roca.

Gabriela Aragón, referente local de Cáritas, explicó que la propuesta busca visibilizar el trabajo que realiza la organización y acercar a la comunidad a través de actividades recreativas, música y juegos para toda la familia. Participarán artistas locales y agrupaciones folclóricas, además de voluntarios que compartirán mensajes y dinámicas con los asistentes.

Durante la jornada habrá una urna y un código QR para quienes deseen realizar aportes voluntarios destinados a sostener las acciones solidarias que desarrolla Cáritas durante todo el año.

Aragón destacó que la institución brinda asistencia con alimentos, ropa, pasajes, dietas especiales y acompañamiento a familias que atraviesan situaciones complejas. Además, alertó sobre el incremento de la demanda social y señaló que actualmente se registran casos de niños con desnutrición y anemia en la ciudad, por lo que se refuerzan las entregas de alimentos frescos y nutritivos.

La referente también adelantó que un grupo de voluntarios trabaja en la puesta en marcha de un comedor comunitario para atender las necesidades más urgentes de quienes requieren asistencia alimentaria.

La Colecta Anual de Cáritas se desarrollará los días 6 y 7 de junio bajo el lema “Sigamos organizando la esperanza”, invitando a toda la comunidad a sumarse con su aporte y compromiso solidario.