Capacitación sobre el portal Tramitur en Plaza Huincul

El pasado 3 de octubre, el Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén llevó adelante una jornada de capacitación sobre el uso del portal de autogestión Tramitur. El encuentro se realizó en el auditorio del Museo Municipal Carmen Funes y estuvo dirigido a prestadores de servicios y actividades turísticas de la región.

Tramitur es una plataforma digital que brinda herramientas de gestión para que los ciudadanos puedan realizar trámites y gestiones de manera online. Al ingresar y registrarse en el portal, los usuarios pueden acceder a los distintos trámites habilitados, simplificando así procesos administrativos que antes requerían presencialidad.

Durante la capacitación, se explicó el funcionamiento de la plataforma, su alcance y los beneficios que representa para el sector turístico en términos de eficiencia y acceso a la información.

Para más información, se puede acceder al contenido compartido en redes sociales a través del siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/v/17PyFhtZG4/