Capacitación en danza clásica: dictarán un seminario abierto a distintos niveles en la ciudad

En el marco del Mes de la Danza 2026, este domingo 26 de abril se llevará a cabo un seminario de danza clásica en el Centro Cultural José H. Rioseco, con la participación de la reconocida maestra y coreógrafa Alba Serra.

La propuesta está orientada a bailarines de diferentes edades y niveles, incluyendo profesionales y docentes, así como también estudiantes de nivel inicial (de 8 a 11 años) y nivel medio/avanzado (a partir de los 12 años).

El seminario busca generar un espacio de formación y perfeccionamiento, promoviendo el aprendizaje y el intercambio de experiencias dentro del ámbito de la danza.

Quienes deseen participar pueden realizar la inscripción de manera anticipada a través del correo culturacco@gmail.com, o bien anotarse el mismo día del evento en el lugar.