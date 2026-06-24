Cambios en la VTV: advierten que la nueva regulación aún no está en vigencia

A partir de las modificaciones anunciadas a nivel nacional para el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), se prevé una posible apertura del esquema que permitiría a más talleres mecánicos realizar el control de vehículos. Sin embargo, especialistas aclaran que la normativa todavía no está reglamentada en su implementación práctica.

El ingeniero Marco Abate, titular de un centro de verificación en Zapala, explicó que actualmente sigue vigente el sistema tradicional, con talleres habilitados en puntos específicos de la provincia como Neuquén y Zapala, mientras que en localidades como Cutral Co y Plaza Huincul no existen plantas verificadoras.

Según indicó, aunque la nueva normativa plantea una desregulación del servicio y la posible incorporación de nuevos talleres, aún no se han definido los mecanismos de aplicación en cada provincia.

En cuanto a la periodicidad de la VTV, señaló que por ahora no hay cambios: los vehículos nuevos realizan su primera verificación a los dos o tres años y luego de manera anual.

Respecto a la posible apertura del sistema, Abate consideró que podría generar mayor competencia y oferta del servicio, aunque advirtió que su impacto dependerá del control efectivo en la circulación vehicular.

Por el momento, los conductores deben continuar realizando la VTV en los centros habilitados vigentes hasta que la nueva reglamentación entre plenamente en funcionamiento.